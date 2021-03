Spatenstich für Wallners neues Gourmetrestaurant

Ein Fixpunkt am Wörthersee ist das „Bistro Südsee“, das Kerstin und Hubert Wallner vor rund drei Jahren im Hermitage Vital Resort in Maria Wörth eröffnet haben. Hermann Unterkofler, Betreiber und Eigentümer des Resorts, investiert jetzt weitere 3 Millionen Euro in den kulinarischen Stellenwert der Region und gibt Spitzenkoch Hubert Wallner mit einem Gourmet-Restaurant der Extraklasse ganzjährig eine neue Heimat! Somit steht das Hermitage Vital Resort in Zukunft neben Erholung und Golf-Sport auch für Wörthersees erste Adresse für Gourmets & Feinschmecker.

Die Arbeiten für das neue Lokal sind bereits im Laufen. Warme Farben werden das Interieur dominieren und sechs Künstler alternierend ausstellen. Kulinarisch bleibt Wallner auch im neuen Restaurant seiner klaren und exzellenten Linie treu. Die von der alpinen Region zwischen See und Meer inspirierte Küche begeistert durch die Leichtigkeit der Gerichte und geschmackliche Präzision.

Mit saisonalen Highlights, Veranstaltungen und Gourmet-Kochkursen ist die gemeinsame Linie mit Hermitage Vital Resort, wie auch dem angrenzenden Golfplatz Dellach klar vorgegeben: Gäste für die Region 365 Tage im Jahr. Durch das neue Restaurant werden zudem 12 ganzjährige Arbeitsplätze geschaffen, mit dem Ziel diese im kommenden Jahr bereits zu verdoppeln.

10. 3. 2021 / gab