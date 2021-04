Spatenstich für Multimarken-Raststation „Rosehill Foodpark®“

Am ehemaligen Rosenberger-Standort an der A1 in Haag entsteht bis Herbst dieses Jahres ein Multimarken-Konzept, das fünf attraktive Gastronomie-Marken wie u.a. BURGER KING®, Rosenberger® und Coffeeshop Company® vereint.

Die neue Multimarken-Raststation „Rosehill Foodpark®“ vereint die Werte Modernität, Innovation und Vielfalt und revolutioniert somit das bestehende Angebot auf Österreichs Autobahnen. Denn mit Rosehill® beginnt die Zukunft einer Tradition. Mit einer modernen, hellen und einladenden Architektur, attraktiven Preisen und einem WC-Konzept mit Wohlfühl-Charakter entsteht an der A1 in Haag Österreichs modernste Raststation. Hierzu Hartmut Graf, CEO der TQSR Group: „ Mit unserem innovativen Multimarken-Konzept wollen wir sicherstellen, dass sich unsere Gäste zu jeder Zeit wohlfühlen. Hierfür war es notwendig unser Food-Konzept in ein modernes, zeitgemäßes Umfeld einzubetten und auch beim Reisen jederzeit qualitativ hochwertige Speisen zu attraktiven Preisen anzubieten .“

Mit dem in Österreich einmaligen Multimarken-Konzept setzt die TQSR Group auf Innovation an sämtlichen Touchpoints. Neben einem hohen Grad an Digitalisierung, durch den Einsatz digitaler Bestellterminals sowie Infoscreens mit aktuellem Verkehrs- und Wetterbericht, wird außerdem mit einem eigens für Businessmeetings geschaffenen Business Bereich, dem Rosehill Kids Club® und einer separaten Hundezone dafür gesorgt, dass die Bedürfnisse aller Gäste abgedeckt sind.

Eine Vielzahl attraktiver Marken bildet im Rosehill Foodpark® die Basis für kulinarische Vielfalt. Mit auf offener Flamme gegrillten Burgern der Marke BURGER KING®, österreichischer Küche der Traditionsmarke Rosenberger® und trendigen Kaffeekreationen der Coffeeshop Company® wird bereits ein breites Spektrum an Speisen bedient. Ergänzt wird dieses um italienische Klassiker sowie gesunde Bowls und Salate zweier, von TQSR Group neu kreierten Marken. Mit diesem vielfältigen Marken- und Speisen-Angebot reagiert die Firmengruppe auf die in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegenen Bedürfnisse von Reisenden.

1.4. 2021 / gab / ots