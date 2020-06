Aus dem bereits traditionsreichen Sarata- Spargelfest wurde zeitlich bedingt heuer erstmals ein „Trüffelfest“ in 5 Gängen.

Zu einem regelrechten Promi-Auferstehungsfest geriet das alljährliche „Birgit Sarata Sommernachtsfest“ im Marchfelderhof – schließlich war der coronabedingte Aufholbedarf bei allen schon enorm. Aus dem bereits traditionsreichen Sarata- Spargelfest wurde zeitlich bedingt heuer erstmals ein „Trüffelfest“ in 5 Gängen. Küchenchef Christian Langer präsentierte delikate sommerliche Besonderheiten und herrlich duftende Sommertrüffel!

Höhepunkt war ein brillantes Galakonzert mit tollen prominenten Künstlern, allen voran der international gefeierte Violinzauberer YURY REVICH, die Volksopernstars Gerhard Ernst und Vincent Schirrmacher, Gernot Kranner, Thomas Strobl und Jowita Sip.

Apropos YURY REVICH, der in Wien lebende, junge russische Violinweltstar, tritt vor ausverkauften Häusern in der Mailänder Scala und so gut wie allen Opernhäusern und Konzertsälen der Welt auf.

Außerdem feiert die letzte Diva Österreichs tags darauf ihren Geburtstag, für den eine märchenhafte 3-stöckige Erdbeer-Geburtstagstorte hereingerollt wurde. Es handelt sich dabei nicht nur um irgendwelche Erdbeeren sondern um die frischgetauften „DOLCE SARATA ERDBEEREN“ vom feschen Erdbeerkönig Thomas Mazzucato aus Raasdorf! Franz Suhrada, der am gleichen Tag wie Birgit Sarata Geburtstag hat, feierte gleich mit.

Als weiteres Highlight des Abends übergab die Promi-Winzerin Katharina Baumgartner aus Unter-Markersdorf einen eleganten Gelben Muskateller mit dem Namen „Dolce Diva“ an Birgit Sarata.

26. 6. 2020 / gab