Schlumberger feiert den Sparkling Spring

Und weil es nichts Schöneres gibt, als den Frühling unter freiem Himmel im gemütlichen Gastgarten zu genießen, lädt Schlumberger, sobald die Gastronomie wieder öffnet, bis 15. Juni in ganz Österreich auf ein Glas Rosé ein. Einfach das Wunschlokal aussuchen, den digitalen Gutschein via QR-Code vorlegen und bei der Bestellung eines Glases Schlumberger Rosé ein zweites Glas gratis bekommen. So sorgt Schlumberger bei angenehmen Temperaturen und fröhlicher Stimmung für doppelten Genuss.

Doch damit nicht genug: Im Rahmen des Sparkling Springs verlost die Sektkellerei 20 limitierte Sparkling Spring-Pakete, sowie als Hauptpreis ein Wochenende für zwei Personen inklusive Halbpension im 4 Sterne-Hotel Post am Traunsee. Um zu gewinnen, einfach ein tolles Frühlingsfoto mit Schlumberger Rosé auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag #sparklingspring posten und @schlumberger.sekt verlinken oder das Bild per E-Mail an spring@schlumberger.at schicken und mit etwas Glück gewinnen!

Informationen zur Schlumberger Spring Edition und das dazugehörige Gewinnspiel finden Sie ab sofort auf: www.schlumberger.at/sparklingspring. Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe werden am 19. April veröffentlicht.

16. 4. 2021 / gab