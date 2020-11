Schenken mit Sinn

© New Africa, stock.adobe.com

Während des ersten Corona-Shutdowns der Gastronomiebetriebe hat Culinarius mit den Restaurantgutscheinen eine Solidaritätskampagne gestartet, die die heimischen Restaurants unterstützen soll. Durch die Initiative „Alles wird Gut-schein“ konnte trotz geschlossener Türen der Lokale ein Umsatz von € 250.000,- erwirtschaftet werden. Aufgrund des zweiten Shutdowns bieten rund 20 der 80 Betriebe auf restaurantgutscheine.wien nun einen attraktiven Rabatt von -25% an.

Das perfekte Geschenk für jeden Anlass

Gemeinsame Zeit zu verschenken ist ein immer beliebter werdendes Geschenk und bereitet unseren Liebsten oft viel mehr Freude als etwas Materielles. Besonders in Zeiten wie diesen, wo auf diese wertvolle Zeit oft verzichtet werden musste, sind die Restaurantgutscheine die perfekte Geschenkidee! Die individuell anpassbaren Gutscheine können ganz einfach online bestellt und direkt zu Hause ausgedruckt werden. Somit spart man sich auch den Weg in überfüllte Geschäfte mit langen Wartezeiten an den Kassen.

Gemeinsam aus der Krise

Nicht nur die Kunden, sondern auch die Gastronomen sind von dem Konzept überzeugt. Die Restaurantgutscheine sind ein fix generierter Umsatz, der den Unternehmen in dieser schwierigen Zeit Liquidität schafft. Diesen Vorteil haben schon einige namhafte Betriebe erkannt und genutzt. Flatschers, Patara, Sakai oder das One Night in Beijing sind nur einige der bekannten Restaurants, die auf der Plattform Gutscheine vertreiben. Mit dem Kauf der Gutscheine setzen Kunden außerdem ein Zeichen für Solidarität und Loyalität gegenüber ihren Lieblingslokalen und steigern die Hoffnung auf die baldige Rückkehr zur Normalität.

Über Culinarius

Die Culinarius Gruppe (www.culinarius.at) bringt Gastronomen, Gäste und Lieferanten an einem Tisch. Unter diesem Motto bietet das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen ein umfassendes Know-how für die Gastronomie und Tourismusbranche. Mit dem Onlineshop www.restaurantgutscheine.wien wurde vor 5 Jahren eine Initiative ins Leben gerufen, die den Gewinn sowie die Gästefrequenz erheblich erhöht und den Gastronomen, besonders in Zeiten wie diesen, enorm hilft.

11. 11. 2020 / gab