„Sand in the City“ ist vorerst gerettet

Die Wiener Sommer-Location „Sand in the City“ am Heumarkt-Areal ist vorerst gerettet. Nachdem im August über den Betreiber ein Konkursverfahren eröffnet worden war – das Ende des Gastro-Projekts stand im Raum –, nahmen die Gläubiger am Dienstag (17.12.) den darauffolgenden Sanierungsplan am Handelsgericht Wien an, informierte die Creditreform in einer Aussendung.

Rund 100 Gläubiger hatten Ausstände in Höhe von 1,1 Mio. Euro angemeldet. Sie erhalten nach der heutigen Zustimmung nun innerhalb von zwei Jahren 20 Prozent ihrer Forderungen. Laut Creditreform laufen bereits jetzt die Vorbereitungen für das Gastronomiekonzept im Jahr 2020.

„Sand in the City“ bespielt seit Jahren in den Sommermonaten das Areal des Eislaufvereins am Heumarkt. Neben Gastronomie gibt es etwa auch einen Beachvolleyballplatz. Das dahinterstehende Unternehmen war bereits 2010 einmal in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die damals von den Gläubigern akzeptierte Ausgleichsquote von 40 Prozent konnte der Schuldner erfüllen.

APA/red