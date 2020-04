Rahmenbedingungen fixieren

Als wichtigen, großen Schritt bezeichnet Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heute von Bundeskanzler Sebastian Kurz angekündigte Öffnung der Gastronomiebetriebe in Österreich ab 15. Mai. Pulker: „Es freut mich, dass es durch unsere intensiven Gespräche innerhalb der Branche und gemeinsam mit der Politik gelungen ist, diesen für die Österreichs Gastronomie so wichtigen Schritt zu setzen.“

Im Sinne eines gemeinsamen Gesamtpaketes gehe es jetzt darum, die Rahmenbedingungen so rasch wie möglich zu fixieren, um den Betrieben die nötige Vorlaufzeit zu geben. „Wichtige Faktoren, wie etwa notwendige Abstände in Innenräumen und in Gastgärten, die Öffnungszeiten und Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen müssen sobald als möglich festgelegt werden, um einen reibungslosen Start für die Betriebe sicherzustellen“, betont Pulker. Positiv für die Speisegastronomie bewertet Pulker die vorerst auf 23 Uhr festgelegte Sperrstunde. Damit sei das Abendgeschäft vieler Betriebe gewährleistet. (PWK173/ES)

22. 4. 2020 / gab / apa