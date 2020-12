Premium Burger und Dry Aged Beef für zu Hause

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen müssen die Restaurants noch bis voraussichtlich 7. Jänner geschlossen bleiben. Damit die Gäste des beef & glory’s jedoch nicht auf den gewohnten Genuss des beliebten Steaklokals verzichten müssen, bietet dieses jeden Freitag und Samstag die Abholung und persönliche Lieferung ihrer Speisen an. Sie verzichten bewusst auf einen externen Lieferservice und ermöglichen ihren Mitarbeitern somit auch während des Gastronomie-Shutdowns zu arbeiten. Vlatka Bijelac, Inhaberin des renommierten Restaurants in der Florianigasse 35, im achten Wiener Gemeindebezirk, ist gut auf den zweiten Lockdown vorbereitet: „Wir haben uns dazu entschlossen, unser Take-Away Angebot in fokussierter und komprimierter Form anzubieten. Unser Hauptaugenmerk richten wir daher, voller Überzeugung, auf unsere fantastischen Premium-Burger“. Der Service wird freitags und samstags ab 17:00 Uhr angeboten. Bestellt werden kann telefonisch (zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr) oder per Mail.

Premium Burger für zu Hause

Im beef & glory wird mit hochwertigen Produkten und modernen Kreationen nicht gegeizt, denn beste Qualität und Top-Service sind Teil der Philosophie, die auch im Lockdown im Fokus steht. Angeboten wird unter anderem ein Rossini-Trüffel Burger mit Gänseleber, frischem Trüffel und Portweinschalotten. Aber auch ein Surf & Turf Burger mit Riesengarnelen und Avocado oder ein köstlicher Dry Aged Burger sind auf der Stay at Home Speisekarte zu finden. „Wir arbeiten bei unseren Premium Burgern mit satten 250 Gramm Pattys. Das entspricht in etwa der doppelten Menge, die man sonst bei Burgern serviert bekommt. Wir rücken bewusst das Fleisch ins Rampenlicht. Alles andere wäre bei dieser Qualität ein Fehler“, führt Bijelac aus.

Gewohnter Steak-Genuss in den eigenen vier Wänden

Auch im Lockdown sollen die Gäste nicht auf die gewohnte Fleischqualität verzichten müssen. Somit liefert das beef & glory ihre Fine Cuts und Dry Aged Steaks in höchster Qualitätsform roh zu oder stellt diese zur Abholung bereit. Die Gäste können sich zu Hause als Grillmeister beweisen und mit einer genauen Anleitung die herrlichen Steaks selbst zubereiten. Alle Gerichte und Angebote finden Sie auf der aktuellen „Stay at Home“ Karte.

11. 12. 2020 / gab