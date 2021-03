Per Wohnzimmertest in den Schanigarten

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat laut einer Aussendung im Interview mit oe24.tv angekündigt, dass Selbsttests auch als Eintrittstests für die Gastronomie gelten werden.

Seit Anfang der Woche sind fünf Corona-Selbsttests im Monat gratis mit ecard in der Apotheke erhältlich. Diese sollen nach Bericht von oe24.TV auch als Eintrittstest für die Gastronomie gelten. Ab 27. März könne man so mit einem negativen Selbsttest in den Schanigarten gehen.

„Wir haben uns mit dem Gesundheitsministerium darauf verständigt, dass es die rechtlichen Voraussetzungen zur Verfügung stellt, dass ein Reintesten mit den Wohnzimmertests in der Gastronomie möglich sein wird. Es wird aber eine zweite Person brauchen, die das validiert, dass es die Abstrichabnahme gegeben hat“, so Köstinger gegenüber oe24.TV.

PA/Red