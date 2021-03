Ostern á la Seven North!

Ostern ohne Stress, aber mit vielen mediterranen Köstlichkeiten – die beiden Oster-Boxen von Seven North machen beides möglich! Das vom israelischen Starkoch Eyal Shani 2019 in Wien eröffnete Restaurant ist bekannt für seine unkonventionelle Küche, seine farbenfrohen Kreationen und seine mediterrane, ansteckende Lebensfreude. Die beiden eigens für Ostern kreierten Boxen bringen diese direkt in die eigenen vier Wände und sorgen somit für entspannte Feiertage!

Ein vegetarisches Menü oder ein Menü vom Fleisch – die zwei Boxen beinhalten beliebte Klassiker, die vom Team des Seven North vorbereitet und für den Pick-up im Restaurant zusammengestellt werden. Zusätzlich finden sich – inspiriert von den ersten Anzeichen des Frühlings – eigens für Ostern kreierte Gerichte. Spargel, Rhabarber und Räucherlachs liefern neben zahlreichen weiteren bunten Gerichten das perfekte Menü für die Feiertage! Gut zu wissen: Durchschnittlich stammen bis zu über 70 % der verwendeten Zutaten von lokalen und regionalen Lieferanten und Produzenten. Für das authentische Seven North Feeling gibt es obendrein auch noch eine kuratierte Spotify-Playlist – für gute Vibes und pure Lebensfreude zu Hause.

Die Abholung der Boxen ist, nach Vorbestellung über die Homepage, am Sonntag, 4. April, sowie am Montag, 5. April, zwischen 10.00 und 13.00 Uhr, direkt im Seven North im Erdgeschoß des Hotel Max Brown 7th District möglich. Wichtig beim Aufgeben der Bestellung: Vor der Angabe der präferierten Abholzeit den Oster-Box Pick-Up auswählen – so kommt man direkt zu den verfügbaren Time-Slots! Mehr Information: www.sevennorthrestaurant.com

25. 3. 2021 / gab