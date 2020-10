Original chinesische Küche mitten in Wien

Trotz der vielzähligen asiatischen Lokale am Wiener Naschmarkt sowie der Linken Wienzeile sticht das China Kitchen durch ein stylisches Design sowie köstliche authentische Sichuan-Spezialitäten, die modern interpretiert werden, heraus.

Zeit der Krise aktiv genutzt

Der Lockdown der Corona-Krise führte bei vielen Gastronomen zum Stillstand. Nicht so bei den Inhabern vom China Kitchen! Das Gastro-Ehepaar, Inhaberin Min Yin und Chefkoch Zhang Fa Jun, waren fleißig und haben die Zeit genutzt, um an einem neuen Konzept zu arbeiten und das Lokal von Grund auf zu renovieren. Auch die Speisekarte wurde überarbeitet und der Online-Auftritt des chinesischen Restaurants wurde dem neuen Konzept angepasst. Somit erstrahlt das Lokal nicht nur in neuem Glanz, sondern bietet seinen Gästen mit neuen Speisen noch mehr Genuss in stylischer Atmosphäre.

Sharing is Caring: Sichuan-Spezialitäten zum Teilen

Das Konzept des China Kitchen lautet traditionell chinesische Küche modern interpretiert auf die Teller zu zaubern und die Gäste mit authentischer Regionalküche zu verwöhnen. Die Gerichte der umfangreichen Speisekarte werden hauptsächlich in kleineren Portionen, sogenannten Small Plates, in der Tischmitte serviert und eignen sich somit perfekt zum Teilen. Ganz nach traditionell chinesischer Kultur, kann man sich also verschiedenste Köstlichkeiten aussuchen und sich so durch die herrliche Sichuan-Küche durchprobieren. Es lohnt sich daher das Restaurant mit einer größeren Gruppe zu besuchen.

Authentische und vielfältige Regionalküche Westchinas im Herzen Wiens

Neben den scharfen Geschmacksnoten, für die die Sichuan Küche bekannt ist, vereint Meisterkoch Zhang Fa Jun auch süße und saure Aromen mit verschiedensten Zubereitungstechniken, um seinen Gästen ein vielfältiges Angebot zu bieten. Außerdem überzeugt das China Kitchen mit authentischen Speisen, die bei anderen chinesischen Restaurants in Wien oft nicht zu finden sind. Hierzu gehören beispielsweise die Schweineohren oder Rindskutteln in Chilisauce oder Lotuswurzeln. Somit ist das China Kitchen der perfekte Ort für jene, die gerne etwas Neues probieren wollen. Aber auch für Gäste die gerne klassische chinesische Gerichte genießen, bietet das Restaurant eine vielfältige Auswahl, die keine Wünsche offen lässt.

Über das China Kitchen

Das Restaurant China Kitchen befindet sich im 6. Wiener Gemeindebezirk, in unmittelbarer Nähe zum Wiener Naschmarkt und verwöhnt seine Gäste mit traditioneller chinesischer Küche, die von Meisterkoch Zhang Fa Jun modern interpretiert auf die Teller gebracht wird.

China Kitchen | Linke Wienzeile 20 | 1060 Wien

www.chinakitchen-vienna.at | +43 1 318 53 03

8. 10. 2020 / gab