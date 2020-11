One-Stop-Shop für Businesskunden

Transgourmet ist der führende Lebensmittelgroßhandel Österreichs und präsentiert sich jetzt auch für Businesskunden als „One-Stop-Shop“. Der heimische Branchenleader mit neun Multichannel-Standorten in ganz Österreich und vier weiteren Cash&Carry Abholgroßmärkten im Burgenland und der Steiermark – alle zu finden unter www.transgourmet.at – bietet ein maßgeschneidertes Angebot für Gastronomen und auch für alle Selbstständigen, Vereinsmitglieder und Gewerbetreibende der unterschiedlichsten Branchen. Das Warenangebot mit rund 29.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich deckt praktisch den gesamten Bedarf an Produkten für den Geschäftsalltag und den ganz persönlichen Genussmoment ab. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Supermarkt bietet maximal 10.000 verschiedene Produkte. Bei Transgourmet gibt es „alles, was das lukullische Herz begehrt und das unter einem Dach“: Spezialitäten und Delikatessen von (ganz) nah bis (ganz) fern, und alles „rundherum“ – von schönen Gläsern über Kochutensilien bis hin zum neuen Geschirr-Service.

Kleine Verpackungsgrößen, Preiseinstiegsangebote und hochqualitative Eigenmarken

Dabei können Kunden in den einzelnen Warenkategorien vom Preiseinstiegsangebot über Quality- bis hin zum Premiumsortiment wählen, und zwar in diversen Gebindeformen und Größen. Das breite Warensortiment wird durch die herausragenden Eigenmarken abgerundet, etwa dem hauseigenen Getränkefachgroßhandel TRINKWERK mit einem Angebot von rund 3.600 Weinen und Schaumweinen sowie einer riesigen Auswahl an Spirituosen; oder der hauseigenen Rösterei mit dem in Bruck an der Mur produzierten JAVA Kaffee.

Genussvoll Freude schenken zum Fest der Liebe

Das riesige Sortiment, die beste Beratung und ein attraktiver Geschenkeservice machen Transgourmet mit seinen insgesamt 13 Standorten im Advent auch zu einem großen Weihnachtswunschmarkt. Tausende der Artikel eignen sich perfekt als Geschenk für Kunden, Mitarbeitende oder Geschäftspartner; speziell die kulinarischen Angebote rund um das Weihnachtsfest sind einzigartig. Wer möchte kann sich von den Spezialisten vor Ort bei der Wahl und Zusammenstellung der Geschenke beraten lassen und der Rest erledigt Transgourmet. Natürlich steht auch für die Festtagskulinarik und -tafel alles in optimaler Frische, Auswahl und Inspiration bereit.

Neukunden-Rabatt sichern

Jetzt auf https://dasbeste.transgourmet.at/ anmelden, Kundenkarte beantragen und exklusiven € 50,- Neukunden-Gutschein sichern!

17. 11. 2020 / gab