Niederösterreichs beste Köche gastieren im Joma

Mit der Initiative „Stadt Land Genuss“ kehrt endlich wieder vielfach prämierte Haubenküche in den kulinarisch recht eintönigen Lockdown-Alltag ein. Niederösterreichs beste Köche geben ein pandemiekonformes Gastspiel und verwöhnen Wiener Genussfans mit exzellenten Streetfood-Gerichten. Von 16. April bis 2. Mai 2021 wird das „Joma“ am Hohen Markt, jeweils freitags bis sonntags, zur niederösterreichischen Genussbotschaft in der Bundeshauptstadt. Die Gastronomen Hansund Thomas Figlmüller verwandeln ihr beliebtes Lokal in eine Streetkitchen, wo sich elf hochdekorierte Köche und ein preisgekrönter Patissier die Kochlöffel in die Hand geben.

An den drei Wochenenden sorgen Thomas Dorfer („Landhaus Bacher“, 99 Falstaff-Punkte, 4 Falstaff-Gabeln), Philipp Essl („Landgasthaus Essl“, 86 Falstaff-Punkte, 2 Falstaff-Gabeln), Josef Floh(„Der Floh“, 94 Falstaff-Punkte, 3 Falstaff-Gabeln), Ulli Hollerer-Reichl („Zum Blumentritt“, 87 Falstaff-Punkte, 2 Falstaff-Gabeln), Roland Huber („Esslokal“, 92 Falstaff-Punkte, 3 Falstaff-Gabeln), Michael Kolm („Bärenhof Kolm“, 87 Falstaff-Punkte, 2 Falstaff-Gabeln), Uwe Machreich („Triad“, 93 Falstaff-Punkte, 3 Falstaff-Gabeln), Thomas Naderer („Patisserie Naderer“ 91 Falstaff-Punkte, 3 Falstaff-Kaffeetassen), Theresia Palmetzhofer („Gasthaus Zur Palme“, 86 Falstaff-Punkte, 2 Falstaff-Gabeln) und Jürgen Vigné („Pfefferschiff zu Söllheim“, 95 Falstaff-Punkte, 4 Falstaff-Gabeln) für kulinarischen Hochgenuss in der Wiener Innenstadt. Klassiker aus dem „Joma“ (83 Falstaff-Punkte, 1 Falstaff-Gabel) dürfen beim bundesländerübergreifenden Gourmetfest natürlich auch nicht fehlen. Sie werden von Executive Chef Markus Brunner und Küchenchef René Poysl zubereitet, die sich in der Küche heimisch fühlen und für „Stadt Land Genuss“ eigene Gerichte kreieren werden.

Im Rahmen der außergewöhnlichen Kooperation hissen vielfach ausgezeichnete Restaurants und Wirtshäuser aus allen vier Vierteln Niederösterreichs die blau-gelbe Flagge in Wien. Neben Köchen aus dem Wald-, Wein-, Most- und Industrieviertel ist durch Jürgen Vigné auch ein Exil-Kremser vertreten, dessen kulinarisches Schaffen sich mittlerweile nach Salzburg in das „Pfefferschiff zu Söllheim“ verlagert hat. Ebenfalls aus Niederösterreich kommen Brot und Buns von der Bäckerei Öfferl, die zu einigen Gerichten gereicht werden.

Das Beste aus Niederösterreichs Küche gibt es von 16. April bis 2. Mai 2021, jeweils von Freitag bis Sonntag, von 11.30 bis 16 Uhr, im „Joma“ (1010 Wien, Hoher Markt 10). Informationen auf Instagram und joma-wien.at/genuss.

19. 4. 2021 / gab