Neuer Präsident Kulinarisches Erbe Österreich

In der Generalversammlung des Kuratoriums Kulinarisches Erbe Österreich wurde Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKNÖ, zum neuen Präsidenten gewählt. Zusammen mit weiteren Persönlichkeiten aus dem Bereich der Kulinarik, die den neuen Vorstand bilden, hat er sich ehrgeizige Ziele gesetzt: „Die Kulinarik in Österreich muss stärker selbstbewusst auftreten. Wir haben ausgezeichnete Gastronomiebetriebe und Köche mit internationaler Bedeutung. Sie bauen auf unserer kulinarischen Tradition auf und interpretieren Klassiker modern oder schaffen neue! Beste Qualität der Rohstoffe aus den Regionen und höchste handwerkliche Kunst sind die Voraussetzungen dafür. Dieses kulinarische Erbe im positivsten Sinn kann helfen, Österreich international stärker als Kulinarik-Destination zu positionieren und zu verankern.

Mario Pulker / © WKÖ

Der bisherige Präsident des Kuratoriums Kulinarisches Erbe Österreich, Dr. Ferry Maier, betonte: „Ich freue mich sehr, dass Mario Pulker diese Aufgabe übernimmt und mit Begeisterung fortführen wird. Die besondere Vielseitigkeit heimischer traditioneller Produkte und Gerichte machen Österreich weltweit zu einem einzigartigen Genuss-Land. Das muss noch stärker betont und kommuniziert werden.“

Breites Spektrum der Gastronomieszene

Pulker selbst hob die Bedeutung der Positionierung hervor: „Als Gastronom liegen mir höchster Genuss, Gastlichkeit und regionale Lebensmittel ausgezeichneter Qualität auch persönlich sehr am Herzen. Das breite Spektrum der kulinarischen Landschaft Österreichs und der Gastronomieszene reicht vom eleganten Haubenlokal bis zum heimeligen Dorfwirtshaus. Ich wünsche mir, dass Gäste aus dem In- und Ausland die kulinarische Bedeutung Österreichs noch stärker wahrnehmen und die Leistungen der Landwirtschaft, der Gastronomie und des Tourismus würdigen. Denn nur gemeinsam sind wir in der Lage, Gäste nachhaltig zu begeistern.“

Im Vorstand des Kuratoriums Kulinarisches Erbe sind Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Kulinarik vertreten: Die Vizepräsidenten sind Martina Hohenlohe, Gault Millau Österreich, Ernst Woller, Erster Präsident des Wiener Landtages, und Toni Mörwald, Spitzenkoch und Unternehmer. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Wolfgang Rosam, Falstaff, und Andreas Hüttner, Veranstalterverband, die als Kassier und Schriftführer gewählt wurden. Auch die Top-Gastronomen Lisl Wagner-Bacher, Heinz Reitbauer jun. und Andreas Döllerer sowie Michela Reitterer, Hoteliervereinigung, Michael Blass, AMA Marketing, und Karl Hohenlohe, Gault Millau, sind Mitglieder des Vorstandes.

Infos: www.kulinarisches-erbe.at

