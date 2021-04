Nachhaltig #jungbleiben

Alexa Chung findet es „very delicious” wenn sie direkt an der Ursprungsquelle, der „Fountain of Youth, des 15.000 Jahre alten, reinen, natürlichen Mineralwassers steht und immer mehr davon trinkt und genießt.

In der aktuellen Vöslauer Kampagne zeigt sie sich beeindruckt von der Tatsache, dass Vöslauer im Kreis denkt und schon heute komplett CO2 neutral produziert. Nicht nur für Alexa Chung – die Vöslauer auch weiterhin begleitet – beginnt nachhaltiges Jungbleiben an und mit der Ursprungsquelle, sondern auch für alle, die zu reinem, natürlichem Vöslauer Mineralwasser greifen (oder in diesem baden – was exklusiv im Thermalbad Vöslau möglich ist).

Mit der App „7 Mind“ – 7Mind | Bewusster und entspannter leben – Mit der 7Mind-App – wurde eine spezielle Meditation zu vom „Sound“ der Mineralwasserquelle nachempfundenen Klängen entwickelt. Mit dieser können sich alle Vöslauer-Fans entspannen und sich Zeit für sich nehmen. Über die Etiketten der 0,5l rePET Flaschen sowie jungbleiben.com kann die Meditation mit Code ab Mitte April abgerufen werden. Die Vöslauer Kampagne ist ab April auf allen Channels sowie im Handel zu sehen, lädt zur Interaktion, zur Meditation und zum Jungbleiben ein. Die Kampagne wurde für Digital, TV, Out of Home, das jungbleiben.com Magazin, Print, Podcast, Handels-Promo und Social Media gestaltet.

29. 4. 2021 / gab