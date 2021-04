Nach Lockdown wollen Österreicher vor allem „Essen gehen“

Eine aktuelle Befragung von TQS Research & Consulting zeigt erneut, dass das Wirtshaus das meist ersehnte Ziel der Österreicher ist, wenn die Corona-Regeln den Besuch eines solchen wieder zulassen würden. 88 Prozent der knapp über 1.000 Teilnehmer wählten „Essen gehen mit Freunden und Bekannten“ als Antwort auf die Frage „Was würden Sie gerne zuerst unternehmen?“ bei der Befragung von 8. bis 11. April.

Das Interesse am Wirtshaus deckt sich mit einer früheren Befragung von TQS Ende Februar, als sechs von zehn Österreichern angaben, sie würden einen Coronatest machen, wenn sie dadurch wieder ins Wirtshaus dürften – das ist jedoch vorerst weiter nur in Vorarlberg der Fall. In der aktuellen Umfrage kommt nach dem Wirten gleich die nächste gastronomische Option auf dem zweiten Platz: 72 Prozent sehnen sich nach dem Besuch eines Heurigen oder eines Biergarten, wenn die Umstände dies auch österreichweit wieder erlauben. Bei der Analyse nach Geschlecht und Alter zeigt sich, dass Männer sich nach dem Lockdown signifikant häufiger auf den Besuch von Sportevents und auf sportliche Outdoor-Aktivitäten wie Fußball freuen, während Frauen größeres Interesse an Thermenbesuchen, auf das Essen gehen auf Shopping bekundeten.

APA/Red.