Menü bei Sonnenaufgang

Das weststeirische Haubenlokal Broadmoar soll am 19. Mai als erste Restaurant Österreichs offiziell den Lockdown beenden. Hauben- und Naturkoch Johann Schmuck will sein Restaurant bereits um 5 Uhr in der Früh öffnen. „Die Menschen können es nicht mehr erwarten, endlich wieder gut essen zu gehen und auch wir freuen uns, dass es los geht“, so Schmuck.

Trotz der Öffnung in der Morgendämmerung soll darauf geachtet werden, die für die Gastronomie geltenden Covid- Schutzmaßnahmen einzuhalten. „Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und setzen die Verordnung auch im Sinne der Gesundheit unserer Gäste um“, so der Naturkoch. Geöffnet hat das Restaurant Broadmoar von Mittwoch bis Samstag jeweils ab 18 Uhr sowie Samstag Mittag auf Anfrage. Serviert werden laut Angaben von Schmuck ausschließlich Überraschungsmenüs aus den Produkten, die die Natur zu diesem Zeitpunkt in bester Qualität bietet.

PA/ Red.