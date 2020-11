McDonald’s hat bessere Zahlen im dritten Quartal

Eine erfolgreiche Werbeaktion mit dem US-Rapper Travis Scott und ein brummendes Drive-thru-Geschäft haben McDonald’s im dritten Quartal 2020 zu überraschend guten Zahlen verholfen. Der Gewinn unterm Strich stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar (rund 1,5 Mrd. Euro), wie der weltgrößte Fastfood-Konzern am Montag (9.11.) in Chicago mitteilte. Dabei profitierte McDonald’s zwar von Sondererlösen durch Anteilsverkäufe in Japan, doch auch das Tagesgeschäft lief deutlich besser als erwartet.

Im US-Heimatmarkt erhöhte sich der flächenbereinigte Absatz um deutliche 4,6 Prozent. Als Erfolg erwies sich die Marketing-Partnerschaft mit dem US-Superstar Travis Scott, der für begrenzte Zeit ein eigenes Menü bei McDonald’s anbot, das sich großer Beliebtheit erfreute. Ansonsten spielten der Kette ihre vielen Drive-thru-Schalter in die Karten, die während der Coronakrise einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz darstellen. Zudem wird der Lieferservice über Apps immer wichtiger.

Weniger rund lief es hingegen international. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien etwa schwächelten die Geschäfte, nicht zuletzt wegen andauernder oder neuer Belastungen und Beschränkungen aufgrund der Coronakrise. Insgesamt gingen die konzernweiten Erlöse um zwei Prozent auf 5,4 Mrd. Dollar zurück, was nach den pandemiebedingten Einbrüchen der Vorquartale jedoch eine erhebliche Erholung bedeutet. Analysten hatten mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet, die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung.

APA/red