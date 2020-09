LYRE’S präsentiert alkoholfreie Spirituosen

Das vielfältige Sortiment von 13 vollendeten, alkoholfreien Spirituosen reicht von Dry London Spirit, American Malt, Italian Spritz über Aperitif Rosso, Absinth, Orange Sec, Amaretti und vielen weiteren Likören – LYRE’S eröffnet neue Möglichkeiten des bewussten Trinkens.

Sie riechen, wie das Original. Schmecken, wie das Original. Verwöhnen die Sinne, wie das Original. LYRE’S gibt jedem die Freiheit, zu Trinken wie und was man möchte. Für all jene Genießer, welche nicht auf den vollmundigen Geschmack und das Trink-Erlebnis alkoholischer Klassiker verzichten wollen, hat LYRE’S eine alkoholfreie Hommage an die größten Originale aller Zeiten entwickelt. Es ist LYRE’S Bestreben, der Welt die geschmackvollen und lang bewährten Aromen geliebter Qualitätsspirituosen in einer völlig alkoholfreien Form zu ermöglichen.

LYRE’S, die mit 42 Awards meistausgezeichnete alkoholfreie Spirituosenmarke weltweit, ist das Unmögliche gelungen: geschmacklich vollendeter und alkoholfreier Genuss.

„Während der Trend zu Getränken ohne Alkoholzusatz weiter zunimmt, bietet LYRE‘S den Verbrauchern die Möglichkeit, ihre Lieblingsdrinks wie gewohnt zu genießen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere gewonnenen Awards, aus streng kontrollierten internationalen Blindverkostungswettbewerben, LYRE‘S zur weltweit meistausgezeichneten Marke für alkoholfreie Spirituosen gemacht hat“, so Mark Livings, CEO von LYRE’S.

Hergestellt auf höchstem Niveau, aus einer weltweiten Auswahl feinster natürlicher und reiner Essenzen, Extrakten und Destillaten, eröffnet LYRE’S die Freiheit, Lieblingsdrinks ohne Alkohol als Basis zu genießen. „Wir wollten ein Produktportfolio erschaffen, das den Geschmack und das Aroma der beliebtesten Spirituosen der Welt und die Bausteine unserer Lieblingscocktails getreu nachahmt. Nun können achtsame Nicht- und Wenig- Trinker ihre Lieblingscocktails zu Hause oder in einer Bar, ganz ohne Kompromisse genießen. Die alkoholfreien Spirituosen ermöglichen gelöste Abende und ein entspanntes Aufwachen am Morgen“, erläutert Mark Livings, CEO von LYRE’S. Mit LYRE‘S kann jeder Profi- oder Hobby-Barkeeper die umfassende Welt der Signature-Cocktails in alkoholfreie und alkoholarme Drinks verwandeln.

Ab sofort ist das komplette Sortiment alkoholfreier Spirituosen auch in Österreich erhältlich. Aus insgesamt 13 Sorten kann LYRE’S im Online Shop unter www.lyres.com gewählt und bestellt werden.

4. 9. 2020 / gab