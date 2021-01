LETZ COOK – Robert Letz, Koch aus Leidenschaft

In diesem Buch nimmt Robert Letz Leserinnen und Leser auf eine kulinarische Reise mit und zeigt genussvolle Rezepte, gekocht mit Familie und Freunden, und vermittelt Werte wie Respekt und Wertschätzung gegenüber Tieren und Pflanzen.





Mit Winzern wie Gerhard Kracher und Fritz Wieninger, Schauspielern wie Reinhard Nowak und Christoph Fälbl, Musiker Andy Lee Lang oder Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandao bereitet er geschmackvolle Gerichte mit den besten und frischesten Produkten zu.





Regionalität und Nachhaltigkeit werden genauso thematisiert wie die Sortenvielfalt von Produkten und die Wichtigkeit bei heimischen Produzenten zu kaufen.





„Wenn wir jetzt unser Konsumverhalten sinnvoll, nachhaltig und wertschätzend verändern, können wir unseren Kindern und weiteren Generationen eine Welt weitergeben, wie wir sie jetzt erleben.“ Das ist die Botschaft des Kochbuchs von Robert Letz.

Informationen zu Robert Letz

Robert Letz, geboren 1966, ist seit rund 38 Jahren in der Gastronomie tätig. Der hochdekorierte Haubenkoch kann neben Stationen wie das exquisite Steierereck oder das Restaurant Schlosspark Mauerbach etwa auch das Formel-1-Catering und vieles mehr vorweisen. Wichtig ist ihm, mit regionalen Produkten der Saison, am besten aus ökologischem Anbau, zu kochen und so Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Genusses zu stellen.



