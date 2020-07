Sternekoch Amador betreibt Buschenschank

Der Sternekoch Juan Aamador, der in der Grinzinger Hauptstraße in Wien das Restaurant Amador führt, geht jetzt unter die Heurigenwirte: Er betreibt gemeinsam mit Winzer Fritz Wieninger einen neuen Buschenschank mit dem Namen „Hans & Fritz“. Er befindet sich am Steinberg unweit des Krapfenwaldbades in der Krapfenwaldgasse 17 in Wien-Döbling. Geöffnet ist bei Schönwetter immer am Donnerstag und Freitag von 15 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr.

Die Gäste können auf Heurigenbänken Weine der Weingüter Wieninger und Hajszan-Neumann genießen. Dazu werden nicht nur typische Heurigenspeisen wie Schnittlauchbrote oder Brettljausen serviert, sondern auch Beef Tartar vom Almochsen, Ceviche von Süßwasserfischen oder Cheesecake mit Marillenröster im Glas. „Es ist schon ein traditioneller Buschenschank, aber ein bisschen entspannter und moderner“, sagt Amador zum Konzept von „Hans & Fritz“.

PA/red