Neue Bar im 15. Wiener Gemeindebezirk

Im Kleinod Cocktail Salon entführt Daniel Schober die Gäste in die Welt der Spirituosen und Liköre.

Das Kleinod-Team rund um Alexander Batik, Oliver Horvath, David Schober und Philipp Scheiber eröffnete kürzlich den Kleinod Cocktail Salon im 15. Wiener Gemeindebezirk. In dem Lokal werden nach einem neuen Konzept Programme und Kurse über die vielseitige Welt der Spirituosen, Schaumweine und Liköre für Team-Building-Events oder Incentives angeboten. Neben Schulungen für Anfänger und Fortgeschrittene haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, diverse klassische und moderne Cocktailkreationen zu verkosten. Der Cocktail-Salon kann auch individuell gemietet werden.Geleitet werden die Kurse von dem Cocktailexperten Daniel Schober, der bereits auf 17 Jahre Erfahrung in verschiedenen Trinker-Hot-Spots (Barcelona, Berlin, Wien) zurückblicken kann.

Beim interaktiven Workshop „Team Spirit to Team Spirit“ mit Cocktail-Tastings im Wettbewerbsmodus bekommen die Teilnehmer spielerisch und informativ einen Einblick in die moderne Welt der Barkultur und des Cocktail-Mixens. Beim Crashkurs „Cocktails & Spirits“ wird ein praxisorientiertes Hintergrundwissen zu den einzelnen Getränken vermittelt. Zudem kann der Besucher beim Workshop „Schnuppershaken: Schütteln und Rühren wie ein Profi“ in die Rolle eines Barkeepers schlüpfen. Bei einem anderen Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie mit frischen Zutaten Liköre und Sirupe selbst herstellen können. Weitere Informationen unter www.kleinod-cocktailsalon.wien.

