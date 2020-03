Neue Lieferservices entstehen

Photo by Raphael Lovaski on Unsplash

Ob Hauszustellung von Restaurants oder Osterhasen: Neue Plattformen bieten Abhilfe Photo by Raphael Lovaski on Unsplash

In Zeiten der Corona-Krise, wo man am besten in den eigenen vier Wänden bleibt, sprießen neue Angebote für Online-Shopping und Lieferdienste aus dem Boden. In Oberösterreich wirbt die dortige Wirtschaftskammer für die Plattform www.lieferserviceregional.at mit nach Bezirk gegliederten regionalen Online-Anbietern.

In Wien schaltet delinski angesichts geschlossener Restaurants um von Tischreservierung auf Lieferservice: Über die neue Plattform „delinski Home“ lassen sich Take-away und Hauszustellung von Restaurants deutlich günstiger buchen, wird versprochen. Delinski verzichte dabei auf die Vermittlungsprovision, die Zustellung erfolge durch die jeweiligen Restaurants direkt.

Auch der Schoko-Osterhase wird kontaktlos geliefert: Die Confiserie Heindl bietet in großen Teilen Wiens sechs mal wöchentlich Lieferungen u.a. von Osterhasen, -Eiern und -Nesterln an. Auch Pischinger-Produkte sind im Angebot. Bestellt werden kann über die Plattform mjam.at.

APA/red