Luxuriöser südafrikanischer Wein

Das in Kapstadt liegende Ellerman House bietet ab sofort einen eigenen Wein an. Das im Nobelviertel Bantry Bay liegende Hotel, setze dabei auf eine südafrikanische Note. Die Cuvée aus Syrah, Grenache Noir, Cinsault und Cabernet Sauvignon entstand in Zusammenarbeit mit der Boutique- Kellerei Erika Obermeyer Wines, die bereits 2018 mit fünf Sternen ausgezeichnet und auch 2019 von John Platter Weinführer zum „Newcomer of the Year“ gekürte wurde. „Die Idee für einen eigenen Wein war eigentlich schon immer da, da wir die wohl repräsentativste Sammlung südafrikanischer Weine im Land haben, nur unser eigener Wein hat noch gefehlt“, so Chefsommelier Manuel Caballo.

PA/ Red.