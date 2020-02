Kleinod-Crew betreibt Cocktail-Catering

Nach der Eröffnung des Kleinod Cocktail Salons im 15. Bezirk und des Kleinod Prunkstücks im ersten Bezirk in Wien startet die Crew mit einer neuen Idee: Ab sofort bieten die Gründer des Unternehmens Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Schreiber und David Schober ein Cocktail-Catering an. Dazu können Fans gepflegter Cocktailkultur jetzt Kleinod-Barkeeper frei nach dem Motto „Kleinod überall – Barkultur überall“ für Veranstaltungen jeglicher Art buchen. Mit höchster Qualität und ausgesuchten Spirituosen werden von den Profis an fast jedem beliebigen Ort die Drinks vor den Gästen zubereitet.

„Endlich können wir die besten Drinks dorthin bringen, wo sie jeder haben will: Zur Hochzeit, ins Büro oder zum geselligen Abend mit Freunden“, freut sich David Schober über das nächste Projekt des wachsenden Kleinod-Imperiums.

PA/red