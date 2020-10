Kaffeehäuser in Wien kämpfen ums Überleben

Der Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie hat die Wiener Kaffeehäuser schwer getroffen. Obwohl die meisten von ihnen wieder aufgesperrt haben, kämpfen viele von ihnen ums finanzielle Überleben. Auch zahlreiche Mitarbeiter verloren ihren Job. Trotzdem sieht der Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser, Wolfgang Binder, eine Chance, den Wienern das Besuchen von Kaffeehäusern wieder „beizubringen“. Die Umsatzzahlen sind aber weiter trist.

„Wir haben aktuell ungefähr 50 Prozent Umsatzeinbruch im Vergleich zum Vorjahr“, erzählte Binder, der das Cafe Frauenhuber in der Wiener Innenstadt betreibt, im Gespräch mit der APA. Besonders würden die Gäste fehlen, die vor, während oder nach der Arbeit zu ihm kommen. Aber auch ausbleibende Touristen seien ein Problem. „Wir haben in Wien das Phänomen, dass die Lokale in der Peripherie besser gehen als in der Innenstadt“, sagte er.

Eines dieser Kaffeehäuser ist das Cafe Hübler im 17. Bezirk, das aber auch deutliche finanzielle Einbußen hinnehmen musste. „Das lässt sich auch heuer nicht mehr aufholen“, sagte Geschäftsführer Alexander Hübler der APA. Er selbst habe ein Drittel der Mitarbeiter kündigen müssen und blickt auch nicht ganz optimistisch in die Zukunft. „Es geht langsam aufwärts, jedoch ist die Registrierungspflicht für einige Kunden abschreckend und diese kommen dann nicht.“

Fachgruppenchef Binder ist nicht ganz dieser Meinung: „Ich glaube eher, dass die Leute damit weniger Angst haben, ins Lokal zu gehen“, vermutete er. Als weitere Schutzmaßnahmen setzt er in seinem Betrieb unter anderem auf wöchentliche Corona-Tests für alle Mitarbeiter.

Schanigärten als Chance

Allgemein sieht der Kaffeehäuser-Obmann die nun auch im Winter geöffneten Schanigärten als Chance, die Umsätze zu steigern. „Es gibt immer Leute, die sagen, dass sie sich nicht reinsetzen möchten. Denen wollen wir natürlich die Möglichkeit geben, dass sie sich im Winter auch draußen aufhalten können.“ Trotzdem glaubt er, dass bis Mitte nächsten Jahres zwischen 20 und 30 Prozent aller Cafés zusperren müssen.

APA/red