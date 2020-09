Italienische Köstlichkeiten „Viva la Mamma“

Das Ehepaar Gabriele und Robert Huth ist in der Wiener Gastronomieszene nicht unbekannt. Am 28. August eröffneten sie ihr achtes Lokal und ihr sechstes Gastronomie-Konzept in Wien, das „Viva la Mamma“ beim Stubentor (Dr. Karl-Lueger-Platz 5, 1010 Wien). Es ersetzt das nicht erfolgreiche Restaurant „Jamies Italian“ von Jamie Oliver, das sich am selben Standort befand. Bei dem italienischen Spezialitätenrestaurant ist das Motto gleichzeitig Programm, denn Mamma (Gabriele Huth) kennt jeden ihrer Produzenten persönlich. Nur die besten Produkte von ihnen kommen in dem neuen Lokal in Küche und Keller.

Am Vortag der Eröffnung, am 27. August 2020, wurde mit Freunden des Hauses die bevorstehende Eröffnung mit einem „Food-Market“ der extra aus Italien angereisten Produzenten, organisiert von Luca Miliffi vom „Cibus Italy“, gefeiert. Dabei wurde das Restaurant und alle Anwesenden von Dompfarrer Toni Faber vor einer Graffiti-Darstellung der Madonna, angefertigt von „Concret. The Graffiti Agency“. Beim VIP-Opening waren unter anderem Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, Künstler Hermann Nitsch, TV-Koch Mike Süßer, Edel-Schnapsbrenner Hans Reisetbauer, ORF-Moderator Rainer Pariasek, Ö3-Comedian Gernot Kulis, ATV-Societyreporter Dominic Heinzl, Generalsekretär im Tourismusministerium Gernot Mayer, WKO-Gastronomie-Obmann Mario Pulker, Wiesbauer Gourmet-Geschäftsführer Ernst Stocker, Zwettler Brauerei-Geschäftsführer Karl Schwarz, Palais Coburg-General Manager Roland Hamberger, Kaffeesieder Berndt Querfeld, Naber-Kaffeeröster Marco Salvatori und „Radisson Blu Style Hotel“-General Manager Frank Spielmeyer.

„Viva la Mamma“ ist täglich von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

PA/red