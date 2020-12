Feuerdorf ehrt Helden des Alltags

Die wahren Helden in diesem Ausnahmejahr bleiben oft verborgen. Das Feuerdorf will die Einzelkämpfer und Teams für ihr berufliches oder privates Engagement besonders ehren: Sie können in einem der Mini-Chalets bei einem gemütlichen Grillabend abschalten und sich entspannen. Dabei geht die Rechnung aufs Haus. Das Ganze funktioniert in folgender Weise: Interessierte können solche Alltagshelden der Corona-Pandemie auf feuerdorf.at/helden bis einschließlich 15. Jänner 2021 mit einem Gruppenfoto und einem kurzen Text bewerben. Von 15. Jänner bis 15. Februar 2021 findet ein Online-Voting unter allen Teilnehmern statt. Die 15 Teams mit den meisten Stimmen gewinnen den „Superheldenpreis“: einen unvergesslichen Grillabend für sechs bis zehn Personen in einem der rustikal-gemütlichen Mini-Chalets inklusive kulinarischer Verpflegung.

Bei der Saisonabschlussfeier – sie ist am 16. März 2021 geplant –, soll nur das Beste für die echten Helden auf den Tisch kommen, eventuell auch vegetarisch. Zudem wird die Hüttenbar keinen Wunsch der Gäste offen lassen.

PA/red