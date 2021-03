Espresso soll Kulturerbe werden

Espresso-Kaffee gehört zu Italiens gastronomischer Kultur wie Pizza, Spaghetti und Gelato. Jetzt machen die Italiener Druck, damit der Espresso auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der UN-Kulturorganisation UNESCO kommt. Eine Unterschriftensammlung zur Unterstützung der Kandidatur wurde auf der Webseite www.ritodelcaffe.it gestartet.

Dort können Espresso-Fans die Petition unterschreiben und Beiträge über ihre persönliche Erfahrung mit dem täglichen Kaffee-Ritual veröffentlichen, darunter Gedichte, Erzählungen, Zeichnungen und Fotografien in Zusammenhang mit dem Espresso-Genuss. Kaffee sei ein Ausdruck italienischer Kultur und müsse dementsprechend geschützt werden, betonten die Initiatoren der Webseite.

Der Verband FIPE, der die Cafe-Inhaber in Italien vereint, sowie der Branchenverband der italienischen Kaffeeröster und der Kaffeemaschinen-Hersteller richteten einen Appell an den neuen Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli, damit er die Kandidatur des Espressos für die Aufnahme in die UNESCO-Liste aktiv unterstütze. Dies sei in dieser Phase besonders wichtig, in der unzählige Lokale wegen der Pandemie schließen mussten und die Wirtschaftskrise dramatisch zu spüren bekommen. Die Kaffeeproduktion sei ein wichtiges Segment der italienischen Kultur und Wirtschaft.

APA/Red.