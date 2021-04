„entdecker.card“ soll Touristen anlocken

Mit der neuen digitalen „entdecker.card“ der Region genießen Urlauber ab der ersten Übernachtung gewisse Vorteile. Diese Vorteile könne man in der Parktherme Bad Radkersburg, beim E-Bike-Verleih und an vielen anderen Orten einlösen. TVB-Geschäftsführer Christian Contola freut sich jetzt schon über zahlreiche Anfragen. Die Tourismusregion biete neben Thermen und Golfplätzen auch eine Auswahl an Radtouren auf über 1.500 Radkilometern. Auch für begeisterte Wanderer habe die Region ein umfangreiches Angebot an Wanderwegen zu bieten. Für kulinarische Genüsse sei ebenfalls gesorgt. Die Wirtshäuser, Buschenschänke, Hofläden und Vinotheken setzen auf Produkte aus der Region, hieß es in einer Presseausendung. Unter dem Motto „Sorglos-Urlauben“ bietet die Region Urlaubern eine kostenlose Stornierung bis vier Tage vor Anreise.

PA/red