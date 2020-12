Eine Liaison des Genusses

Handverlesenes Fleisch kombiniert mit einem Glas des besten Champagner oder Wein ­–Gaumenfreuden auf Hauben- und Sterne-Niveau. Die herausragenden limitierten Packages für Weihachten und Silvester 2020/2021 werden nach Hause geliefert und können ohne Kochvorkenntnisse genossen werden.

„’Wie Gott in Frankreich’ ist ein geflügeltes Wort. Aber erst mit der österreichischen Qualitätsfleischmanufaktur AUMAERK und dem Know-how von Harald und Karin Neumaerker haben wir einen hervorragenden Sparringpartner gefunden, der unsere Produkte in einer neuen Facette genießbar und erlebbar macht,“ so Maurice Lebet, Geschäftsführer von Moët Hennessy Österreich.

„Ich war extrem gespannt, wie die Wahl ausfallen wird, aber nach dem anschließenden Genuss darin bestätigt, dass sich hier zwei Premium-Unternehmen gefunden haben. Durch das geniale Food Pairing konnte das beste Fleisch der Welt einen weiteren Quantensprung in Sachen Geschmackserlebnis machen“, ergänzt Harald Neumaerker, Inhaber der AUMAERK Fleischmanufaktur.

Packages für Gaumenfreuden

FILETS & ROSÉ DOM PÉRIGNON BOX

Dom Pérignon Rosé Vintage 2006 x AUMAERK The Duke Filet Sixpack

Die sechs Entenfilets im Zusammenspiel mit den komplexen Noten des Champagners lassen selbst die Herzen der anspruchsvollsten Gourmets höherschlagen. Die knusprige Haut und das saftige, zartrosa Fleisch zergehen förmlich auf der Zunge und unterstreichen die dunklen Gewürze und kandierten Früchte aus dem Dom Pérignon Rosé Vintage 2006. Der König der Champagner für eine raffinierte Wahl!

GRAND CRUST CHAMPAGNER BOX

Moët & Chandon Grand Vintage 2012 Blanc x AUMAERK Pork Royal

Der saftig-knusprige Pork Royal Braten beeindruckt durch seine bernsteinfarbene, krachende Kruste und sein feinstrukturiertes Fleisch. Die Frische und Ausgewogenheit des Grand Vintage 2012 Blanc Champagners hält mit seinem anhaltenden, würzigen Finish geschmackvoll mit dem kräftigen Fleischaroma mit.

BIG BEEF NOIR BOX

Cloudy Bay Pinot Noir TeWahi 2016 x AUMAERK Big Beef Rib

Die Premium Short Ribs begeistern durch ihr dunkles, aromatisch-zartes Rindfleisch mit feiner Marmorierung. Am Knochen gegart und auf den Punkt perfekt vorbereitet löst sich das Fleisch praktisch von alleine vom Knochen. Die weiche Textur dieses Pinot Noir mit seinen feinen Tanninen passt wunderbar zu diesem aromatischen Rindfleisch. Die Aromen, geprägt von dunklen Früchten, rohem Kakao und warmen Gewürzen, setzten sich in den feinen Gewürzen des Big Beef Rib fort. A perfect Match!

Erhältlich sind die drei Couples auf der Website von AUMAERK.

