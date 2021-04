Wie FM Online berichtete, kommt die britische Kaffeemarke Costa Coffee in den österreichischen Handel. Den Etat zum Markenlauch sicherte sich die Werbeagentur Obscura. Die Agentur ist fortan für die Kampagnen in klassischen und digitalen Medien, sowie für die Promotion zuständig. In Österreich wird Costa Coffee von Coca-Cola HBC Österreich vertrieben.

Red.