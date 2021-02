Israelisches Streetfood für zu Hause

MIZNON ist mehr als nur ein Restaurant. Seit 2015 begeistert das Team rund um den israelischen Starkoch Eyal Shani mit unkonventioneller Atmosphäre und kreativen Gerichten die Gäste – nun gibt es die authentischen, kulinarischen Kreationen auch für zu Hause!

Pick-Up oder Delivery – die außergewöhnlichen Gerichte lassen sich on the go oder auch zu Hause genießen. Die Speisekarte ist eine Ode an die Liebe zum Essen. Eyal Shanis Signature Dish ist der ganze gegrillte Karfiolkopf – nicht umsonst wird Shani weltweit als „King of Cauliflower“ bezeichnet. Frische und regionale Zutaten dienen als Grundlage für kulinarische Gaumenfreuden wie die in Backpapier eingewickelte Süßkartoffel. Shani vertraut bei seinem Menü neben besten Zutaten vor allem auf südlich-mediterrane Aromen.

Kulinarische Entdeckungsreise in den eigenen vier Wänden

Zusätzlich zu den beliebten Signature Dishes findet man auch neue Kreationen auf dem Menü: Amburger („Yes. With an A“), Deep Satisfaction & Bolognese in einer Pita schicken jedermann auf eine kulinarische Entdeckungsreise rund um die Welt. Dazu bestellt man am besten die bewährte Intimate Plate oder das köstliche Ratatouille – die umfangreiche Auswahl lässt keine Wünsche offen!

Pick-Up und Lieferservice bieten die unwiderstehliche Option, sich einen kleinen Teil Miznon nach Hause zu holen – perfekt für alle, die sich schon jetzt wieder auf die good vibes and einzigartigen Gerichte freuen!

Adresse: Schulerstraße 4, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag, 12:00 – 21:00 Uhr Pick-Up: bis 19.00 Uhr

Delivery: via Mjam, Lieferando und Getsby Telefonnummer: 01 5121053

3. 2. 2021 / gab