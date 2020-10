Kohlenhydratarme Ernährung, auch Low Carb genannt, gehört seit Jahren zu den populären Ernährungsformen. Beim Bäcker ums Eck etwas zu finden, das den Anforderungen des Diätplans entspricht, ist jedoch nicht leicht. Umso erfreulicher ist es, dass Bäckereien wie „15 süße Minuten“ dem Trend folgen und Süßspeisen anbieten, die auch für die ernährungsbewusste Bevölkerung, Diabetiker und Sportler geeignet sind.

Innovation in der Krise

Besitzer Daniel Colakovic hat die Zeit der Coronakrise genutzt, um seine Filiale in der Weyringergasse 21, im 4. Wiener Gemeindebezirk, einem Makeover zu unterziehen und an neuen Back-Kreationen zu arbeiten. Die Bäckerei erstrahlt nun also nicht nur im neuen Glanz, sondern bietet auch neue Torten an. Die kalorienarmen Cheesecakes werden mit Birkenzucker zubereitet und können, je nach Saison, in bis zu fünf verschiedenen Variationen genossen werden.

Die Bezirksvorsteherin des 4. Bezirks, Frau Mag. Lea Halbwidl, war bei einem Presseevent am 1. Oktober in der Bäckerei und hatte die Möglichkeit den Cheesecake zu verkosten. Auch Olympia-Teilnehmer Bernhard Sieber kam in den Genuss der ketogenen Torte: „Süßes zu finden, das in den Ernährungsplan von Sportlern passt und noch dazu gut schmeckt ist gar nicht so leicht. Deshalb freut es mich, dass die kleine Bäckerei auch zuckerfreie Torten anbietet, die außerdem sehr proteinreich sind. Ich kann „15 süße Minuten“ jedem empfehlen – egal ob Sportler, Naschkatze oder beides!“

Eines ist sicher: Low Carb war noch nie so lecker!

Über „15 süße Minuten“

Mittlerweile betreibt Daniel Colakovic zwei Filialen der „15 süße Minuten“ mit Standorten im 4. und 6. Bezirk in Wien. Die Bäckereien in der Gumpendorfer Straße sowie der Weyringergasse bieten verschiedenste Backwaren an, die gerne als Snack für unterwegs oder für das Frühstück und die Jause zu Hause mitgenommen werden können.

15 süße Minuten

Weyringergasse 21, 1040 Wien

Gumpendorfer Straße 45, 1060 Wien

www.15suesseminuten.at

2. 10. 2020 / gab