Hendrick’s greift nach dem Mond

Hendrick’s präsentiert eine streng limitierte Abfüllung namens Hendrick’s Lunar Gin, die Lesley Gracie aus ausgewählten Botanicals ihrer „Wunderkammer“ im Hendrick’s Gin Palace zauberte.

Dieser außergewöhnliche, geradezu überirdische Gin wurde unter silbernem Mondlicht kreiert und entfaltet eine verführerische Komplexität und köstliche Wärme, die sich ideal für erfrischende Sundowners, einen Schlummertrunk oder andere kontemplative Praktiken eignet, die einem den Mond wie ein Mondsüchtiger betrachten lässt. Hendrick’s Lunar Gin ist eine unwiderstehliche Kombination aus erfrischenden, wärmenden und blumigen Aromen und lädt dazu ein, abends, wenn die Sonne untergeht und der Mond aufsteigt, in guter Gesellschaft genossen zu werden. Hendrick’s Lunar Gin wird in Österreich ab Ende März 2021 über den Onlineshop www.spiritsandco.at sowie im gut sortiertem Fachhandel später in der Gastronomie – so lange der Vorrat reicht – erhältlich sein.

18. 3. 2021 / gab