Genussherbst mit der Domaines Kilger

Nichts weniger als Perfektion ist der Anspruch von Hans Kilger – sowohl in puncto Tierhaltung als auch in der Verarbeitung.

In Kilgers Fleischmanufaktur, der hauseigenen Fleischerei in Eibiswald, entstehen unter der Flagge der Domaines Kilger herrliche Kreationen aus Bison, Büffel & Co. Dabei legt Eigentümer Hans Kilger höchsten Wert auf zwei Dinge: Nachhaltigkeit und exklusiven Geschmack. Das langsam herangereifte Gourmetfleisch ist unvergleichbar in Geschmack und Konsistenz und ein Genuss mit bestem Gewissen. Die Delikatessen sind aus selbst entwickelten Rezepten, verfeinert mit den edelsten Gewürzen.

Rasantes Wachstum der Domaines Kilger

Im Jahr 2015 wurde das Genuss-Imperium Domaines Kilger von Hans Kilger in der Weststeiermark gegründet. Neben preisgekrönten Weinen verfügt der Betrieb mittlerweile über zusätzliche Landgüter im rumänischen Siebenbürgen. Auf dem 2500 Hektar großen Weidengebiet grasen rund 750 Bisons, Büffel und Rothirsche sowie die etwas ausgefalleneren tibetanischen Yaks, deren Zucht die Genusswelt der Domaines Kilger abrunden.

Nachhaltig und naturnah

Nichts weniger als Perfektion ist der Anspruch von Hans Kilger – sowohl in puncto Tierhaltung als auch in der Verarbeitung. Rund 100 Bisons werden Jahr für Jahr vor Ort per Weideschuss geschlachtet, um den Tieren den stressigen Transport zum Schlachthof zu ersparen. Die anschließende Verarbeitung erfolgt im österreichischen Eibiswald, einer 6500 Einwohner zählenden Marktgemeinde im steirischen Bezirk Deutschlandsberg. Einen Steinwurf vom Eibiswalder Kirchplatz entfernt tüftelt Fleischermeister Hermann Kassler in Kilgers Fleischmanufaktur an der Herstellung der hochwertigen Würste, Salamis, Kaminwurzen uvm. Für die Produkte werden keine Geschmacksverstärker oder Antioxidantien als Konservierungsmittel verwendet, denn statt der klassischen Dextrose wird Rohrzucker, zum Färben eingesetzt, Rotwein und Rum verleihen den Kreationen einen ganz besonderen Geschmack.

Online-Feinkostladen

In den letzten Jahren konnte die Domaines Kilger das Repertoire erweitern und wächst immerzu weiter: Von Trockenwürsten (Bison Hauswürstel, Büffelsalami), über Grillwürste (Bison-Trüffelbratwurst oder Hirsch-Käsekrainer), bis hin zu feinsten Schinken gibt es alles, was das Herz begehrt. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Köstlichkeiten nicht mehr nur noch ausschließlich lokal in den eigenen Betrieben vertrieben, der Fokus der Domaines Kilger liegt seit Kurzem ganz stark am Online-Handel. Link zum Onlineshop: https://www.domaines-kilger.com/produkt-kategorie/wurst-fleisch/

3. 9. 2020 / gab