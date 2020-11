Firmen-Wachstum trotz Corona

Der zweite Lockdown trifft viele Wirtschaftstreibende ins Mark, wobei steigende Unsicherheit zusätzlich belastet: Vielleicht stehen neue Lockdowns oder andere schmerzhafte Einschränkungen des Geschäftslebens bevor. Dennoch muss der Tiefpunkt einmal erreicht sein, wobei führende Ökonomen mit einer Besserung im kommenden Jahr rechnen. So soll laut dem Institut für Höhere Studien die heimische Wirtschaftsleistung 2021 um 4,7 Prozent wachsen. Jetzt gilt es also an die Zukunft zu denken und auf die erhoffte Erholung optimal vorbereitet zu sein. Entscheidend ist es dabei, gerade jetzt in Zeiten von „social distancing“ für die Neukundengewinnung digitale Vertriebskanäle zu nutzen. Das im August gegründete Start-up WOCODEA setzt an diesem Punkt mit seiner gleichnamigen App an: Sie ermöglicht über WhatsApp oder den Facebook Messenger Weiterempfehlungen für ein Unternehmen, Produkt oder Dienstleistung an persönliche Kontakte.

„connection by trust“: Vertrauen ist der Schlüssel im Vertrieb

Das einzigartige Konzept: Nicht die App WOCODEA gibt die Empfehlung für ein Unternehmen ab, sondern ein begeisterter Kunde. WOCODEA ist somit Mundpropaganda in digitaler Form. Eine monetäre Vergütung gibt es für eine Weiterempfehlung nicht, was diese sehr vertrauenswürdig macht und mögliche Interessenten nicht mit sinnloser Werbung bombardiert werden. Das WOCODEA Gründer-Duo Markus Nagl und Paula Czeczil hat mit seiner App in Zeiten wo der Austausch vermehrt in der digitalen Welt stattfindet, eine innovative Möglichkeit geschaffen, mit nur einem Klick persönliche Weiterempfehlungen für ein Unternehmen abzugeben.

So einfach funktioniert´s

Zunächst legt ein Unternehmen, zum Beispiel ein Caterer, in der App ein Profil mit Informationen wie Firmenname, Kurzbeschreibung und einem Willkommensangebot an. Nun ist eine Kundin sehr zufrieden mit der Dienstleistung. Der Caterer bittet die Kundin, das Unternehmen weiterzuempfehlen und schickt ihr dafür einen WOCODEA-Link. Dieser kann über WhatsApp oder den Facebook Messenger an beliebig viele Freunde weitergeleitet werden. Eine Methode, die deshalb erfolgreich ist, weil sie dem bekannten und beliebten Prinzip des „liken“ auf sozialen Plattformen entspricht.

Preis, Leistung und neue Innovation

Die App gibt es für Apple- und Android-Geräte bisher in zwei Varianten: „Easy-Growing“ zielt vor allem auf Freelancer und Einzelunternehmen ab. Die „Professional-Growing“-Variante umfasst erweiterte Features und ist insbesondere für Unternehmen interessant, die wegen ihrer Produktvielfalt mehrere Zielgruppen ansprechen.

„Easy-Growing“ ist ab 17,00 Euro pro Monat erhältlich, „Professional-Growing“ gibt es ab 35,00 Euro monatlich.

Aufgrund der großen Nachfrage – bisher wurden rund 3000 App-Downloads und über 300 Abschlüsse verzeichnet – ist außerdem für das erste Quartal 2021 eine „Team Growing“-Variante geplant. Sie weist eine ausführliche Statistik-Funktion auf und macht zum Beispiel transparent, wie viele Kontaktanfragen verschickt oder Kunden gewonnen wurden. Ein ideales Instrument etwa für Geschäftsführer und Marketingleiter.

Über WOCODEA – connection by trust



WOCODEA ist die innovative Sales-App der beiden Vertriebsprofis Markus Nagl und Paula Czeczil. Mit der Vision „connection by trust“ bietet die App einen einfachen wie kostengünstigen Weg zu neuen Kunden in einer digitalen Welt. Das Marketingtool ist speziell für die Weiterempfehlung von Produkten und Dienstleistungen über WhatsApp und Facebook Messenger konzipiert. Durch persönliche Tipps von Freunden, Bekannten und Kollegen werden Unternehmen und ihre Angebote auf sympathische Weise sichtbar – ganz einfach und von Mensch zu Mensch. WOCODEA schafft Vertrauen in einer digital-distanzierten Welt. Ob Dienstleister wie Anwälte, Ärzte oder Steuerberater, Unternehmensgründer, Kreative, Cateringbetriebe oder Veranstalter auf der Suche nach guten Mitarbeitern – mit WOCODEA findet jede und jeder das, was er oder sie schon immer gesucht hat.

27. 11. 2020 / gab