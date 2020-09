Eröffnung: „Roscherhaus am Wald“

Im Rahmen des heurigen Genussherbstes fand die Eröffnung des neurenovierten Bauernhauses „Roscherhaus am Wald“ am Tulbingerkogel statt.

Nach einem Sektempfang mit musikalischer Umrahmung durch das Bläserensembles der Musikschule Tulln begann die offizielle Eröffnung dieses Bedarfslokals in einzigartiger Lage. Mit seiner außergewöhnlichen Lage am Waldrand und einem liebevoll in Szene gesetzten authentischen Flair ergänzt das „Roscherhaus am Wald“ perfekt die Veranstaltungsmöglichkeiten des Berghotels.

Dieses Gebäude war ursprünglich um 1750 eine aus Stein und Lehm gebaute Duckhütte, also Unterkunft für Holzhauer und wurde um 1828, zur Zeit als der Wienerwald abgeholzt wurde, auf drei kleine Wohnungen erweitert. Eine Zeit lang wurde es als Reitschule genutzt und später als Wohnhaus. Im Februars 2020 begannen dann die Sanierungsarbeiten und die Vervollständigung des Anwesens auf seine ursprüngliche Größe.

Danach stellte Christoph Vielhaber, Geschäftsführer des Wienerwald Tourismus, die Weine des Abends vor, die in einer Kooperation mit dem Stift Klosterneuburg und dem Weinforum Thermenregion zur Verkostung angeboten wurden. Die Weine von den Winzern Leo Aumann, Lorenz Alphart, Heinrich Hartl III, Freigut Thallern und dem Stift Klosterneuburg stammen alle aus der Tourismusregion Wienerwald. Zusätzlich gab es einen Internationalen Gemischten Satz: 34 verschiedenen Rebsorten aus 30 Ländern aus dem Weingarten von Frank Bläuel am Tulbingerkogel zu verkosten. „Es freut mich sehr, dass wir hier heute im Rahmen der Eröffnung des „Haus am Wald“ die Gelegenheit haben die schönsten Genüsse aus den unterschiedlichen Regionen des Wienerwaldes zusammenzuführen – und wo würde das besser passen als hier am Tulbingerkogel, dem Treffpunkt für Gourmets und Genießer aus aller Welt.“

Der Abschluss des Festaktes wurde mit einer Segnung des Hauses durch Pfarrer Eusebiu Bulai begannen und es musizierte der ehemalige erste Geiger der Wiener Philharmoniker Prof. Günter Seifert gemeinsam mit der aktiven ersten Geige Violinistin Katharina Engelbrecht. Nach dem offiziellen Programm ließen die Gäste den Abend gemütlich bei Schmankerln der Firma Wiesbauer, Spanferkel und Weinen aus dem Wienerwald ausklingen. „Es ist uns immer eine große Freude mit unseren Partnern Events durchzuführen.

Gastgeber KommR. Frank Bläuel vom Berghotel Tulbingerkogel empfing viele hochrangige Gäste und Prominente, wie z.B. Miss Austria Larissa Robitschko, Edith Leirer, Christine Lugner, Christian Mucha, Karl Bötel, Yvonne Rueff, Mister Ferrari Heribert Kaspar, am Vorplatz des „Haus am Wald“ mit herrlichem Weitblick auf den herbstlichen Wienerwald.

17. 9. 2020 / gab