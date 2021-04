DOTS Group setzt auf das reinste Wasser der Welt

Ungefiltert, unbehandelt und kompromisslos ist Hallstein Artesian Water jetzt neu in den Restaurants, Bars und Clubs von Unternehmer Martin Ho in Wien, Österreich

Martin Ho, der mit seiner DOTS Group die asiatische Szenegastronomie in Wien revolutionierte, zur Zusammenarbeit: „Heimische Qualitätsprodukte sind immer unsere bevorzugte Wahl, um unseren Gästen ein besonderes Erlebnis zu bieten und die nationale Wertschöpfung zu fördern. Hallstein Artesian Water ist der ideale Begleiter zu unserer avantgardistischen Asia-Cuisine. Seine Reinheit und Klarheit machen es zum perfekten Tischwasser, um unsere reichhaltige und fein selektierte Weinauswahl zu genießen, bei der wir ebenfalls einen Schwerpunkt auf österreichische Herkunft und Qualität setzen.“

Zu den ersten Restaurants und Bars der DOTS Group, die ihren Gästen Hallstein Wasser servieren, gehören das „DOTS Establishment“ in der Mariahilferstraße, der „X Club“ in der Wollzeile und das „One of One“ mit dem China-Restaurant „Mr. Wow“, „Chin Chin – The Dry Martini Bar“ und dem Bistro „Newman“. Ho plant die Einführung von Hallstein Wasser in weiteren Betrieben seiner Gruppe in den nächsten Monaten.

28. 4. 2021 / gab