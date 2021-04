Alkoholfreier Gin by Michaela Dorfmeister

Rezept-Tipp „Olympic Mule“

In wenigen Handgriffen wird aus dem neuen Rick Gold der frühlingshafte Longdrink „Olympic Mule“: Zuerst 5 cl Rick Gold by Michaela Dorfmeister in ein mit Eiswürfel gefülltes Longdrink-Glas oder einen Tumbler gießen, dann 5 cl naturtrüber Apfelsaft beimengen und mit 10 cl Ginger Beer auffüllen. Et voila! Rick Gold by Michaela Dorfmeister ist in der 500ml Flasche in allen Ammersin Shops in Wien, Brunn und Klosterneuburg, im gut sortierten Fachhandel sowie online unter www.rick-gin.com und www.gold-gin.at erhältlich.