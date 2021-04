Dinnerfor2 zum Nachkochen

#sonjavanilla looks behind the scenes. #sonjavanilla dreht Videos in Gourmetküchen von Top-Restaurants.

Der Chef de Cuisine kocht ein Special des Hauses mit Rezept und Anleitung zum selber kochen. Bringen Sie Gourmet-Genuss in Ihre Küche zuhause! Verwöhnen Sie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten mit einem Dinner for 2! Im Herbst letzten Jahres haben sich Sonja Ortner (GF communication studio gmbh) und Philipp Hutter (Fotograf, Videos) zusammengetan und den YouTube Channel #sonjavanilla gegründet. „Wir möchten damit einen interessanten Content für YouTube-User schaffen und gleichzeitig Restaurants dabei unterstützen, neue Wege in der Be- und Vermarktung zu gehen. Es ist sehr spannend, dass Top Chefs Rezepte verraten, die man auch selber zuhause nachkochen kann und dadurch inspiriert wird, neue Gerichte auszuprobieren sowie die kulinarischen Köstlichkeiten dann auch beim nächsten Restaurantbesuch vor Ort live zu genießen!“

Das innovative Vermarktungs- & Werbekonzept für Gastronomie- und Tourismusbetriebe.

„Mit dem neuen Konzept möchten wir Gastronomie- und Tourismusbetriebe dabei unterstützen, neue Wege in der Kommunikation und Werbung zu gehen. Durch das Video auf dem YouTube Channel werden neue Kunden angesprochen und durch das Video wird ein hohes Interesse bzw. Sympathie zum jeweiligen Restaurant generiert. Dazu wird dann für das jeweilige Unternehmen auch noch ein umfassendes Social Media und PR-Package angeboten, um eine hohe Präsenz am Markt und in den Medien zu erreichen.“

15. 4. 2021 / gab