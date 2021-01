Die Gastro News Expo online

Um trotz der derzeitig massiven Einschränkungen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft vernetzt, relevant und profitabel zu bleiben, müssen zeitgemäße Lösungen erkannt und genutzt werden. Daher hat das Onlinemagazin Gastro News eine virtuelle Messereihe ins Leben gerufen: die Gastro News Expo. Die Online-Messe bietet mit ihrer zeitlichen und örtlichen Unabhängigkeit einen Treffpunkt für österreichische Gastronomen, Hoteliers, Genussliebhaber und Lieferanten, um Unternehmen und innovative Produkte vorzustellen, Spitzenangebote virtuell zu präsentieren und neue Kontakte zu knüpfen. Die Plattform bietet eine wertvolle und moderne Alternative zum klassischen Messebesuch, der aufgrund der Corona-Maßnahmen derzeit nicht möglich ist.

Von 25. bis 31.1. geht die Gastro News Expo mit dem Themenschwerpunkt Getränke in die erste Runde. Die Teilnehmer haben eine Woche lang Zeit, sich durch das umfangreiche Angebot zu klicken und in nur wenigen Schritten den richtigen Partner sowie die neusten Produkte am Markt zu finden. Und das ganz virtuell und ohne physischen Kontakt. Die Online-Messe ermöglicht es den Lieferanten, Gastronomen und Hoteliers die Zeit der Krise sinnvoll zu nutzen und sich bestmöglich auf die bevorstehenden Wochen und Monate vorzubereiten.

Das Potential sowie das Interesse der Expo ist groß. Daher sind weitere virtuelle Messen in den Bereichen Lebensmittel, Tourismus, Bio, Digitalisierung, Technik, Dienstleistung, Einrichtung, Ausstattung oder Online-Marktplatz bereits in Planung.

PA/Red.