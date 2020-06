Der prickelnde Hotspot in Velden am Wörthersee

Die Moët & Chandon Summer Residence by Mario Hofferer öffnete am 10. Juni wieder ihre Tore – diesmal in Velden am Wörthersee. Neu ist nicht nur die exklusive Adresse Seecorso 66, sondern auch das Konzept – so wurde aus einem kleinen Pop Up ein exklusiver, großzügiger Beach Club, der den ganzen Sommer über bis zum September geöffnet bleibt.

Die paradiesische Wohlfühloase liegt direkt am Ufer des legendären Wörthersees: Das großzügige Ambiente mit zwei separaten Stegen lässt viel Raum für ein einzigartiges Riviera-Feeling inklusive atemberaubendem Seeblick. Ganz nach Lust und Laune kann man die Zeit am Beach Club-Steg zum Sonnenbaden auf einem der Waterfront Betten nutzen, oder sich auf dem Bistro-Steg mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Direkt am Ufer und Badesteg des Yacht Hotel Velden können die Gäste den ganzen Sommer lang (bis September) täglich ab 11 Uhr Sommerfeeling pur mit prickelndem Champagner und raffinierten Foodpairings genießen.

Auch bei den Packages und Food-Pairings spielen der Genuss und die Lebensfreude die Hauptrollen. Ob ein kleiner Snack für zwischendurch, Brunch oder Fine Dining, die Speisekarte des Bistro-Stegs liest sich vielversprechend und hat von Healthy Food Bowls über Wassermelonen Carpaccio mit Fetakäse, göttlichem Lachs-Mango-Tartar, Burrata alla Porto bis zu Pasta a la Tartufo, Filetsteaks Cervo sowie Champagner Jause für zwei Personen, für jeden Geschmack etwas zu bieten. Zudem präsentieren verschiedene Gastköche während der Sommermonate ihre kulinarischen Highlights, und italienische Abende lassen das Dolce Vita stilgerecht aufleben.

Wie wär´ s z. B. mit einem Champagner Limetten Sorbetto als Welcomedrink?

So werden Gäste begrüßt, wenn sie ein St. Barth Golden Package reserviert haben: inklusive einer Flasche Moët & Chandon Brut Impérial und herzhafter Brettljause für 2 – natürlich mit großem Doppel-Sonnenbett im Beach Club.

Alles in allem ein Rendezvous der Sinne mit Sonne, Strand, Musik und jeder Menge sunkissed #moëtmoments …

19. 6. 2020 / gab