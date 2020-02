Am 20.2.20 wird das neunte eat, das Feinschmeckerfestival Berlin am Potsdamer Platz eröffnet. Und zwar mit einem Duell der (Koch)Meister. Am 1.3.20 geht das Event mit der Abschlussgala am Pariser Platz zu Ende. Dazwischen liegen 70 Veranstaltungen. 55 Michelin-Sterne-Köche schwingen ihre Kochlöffel. Hier ein Auszug der originellsten Feinschmecker-Feierlichkeiten: Die Nacht der langen (M)Esser (21.2.). Eine sichere Bank/Partnerdinner (23.2.). Festmahl zu 100 Jahre Groß-Berlin, Gipfelsturm und Höhenrausch (25.2.). Hammel, Rind und Schweinereien (26.2.). One night in Bangkok (27.2.). 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 und 2010 – Dekadenmenü (29.2.).

PA/Red