Das Aroma des britischen Sommers entdecken

Eine Komposition aus fruchtiger Himbeere, zart-herbem Rhabarber und einem Hauch Chinin – das neue FEVER-TREE Pink Tonic, das so fruchtig und erfrischend schmeckt, wie der britische Sommer selbst. Die Hauptdarsteller des neuen Raspberry & Rhubarb Tonics: Himbeeren, die im Strathmore Valley in Schottland in ihrem Aroma klarer und intensiver heranreifen als ihre Artgenossen südlicherer Gefilde. Und Rhabarber von einer Familienfarm im englischen Norfolk, wo ihn die raue Nordseebrise küsst. Abgerundet mit einem Hauch Chinin, ein Triumph üppiger Leichtigkeit und damit der perfekte Mixer für den ultimativen pinken Aperitif. Für dieses Tonic setzt die Premium Tonic&Mixer Marke bewusst auf eine geringere Menge Chinin als in den meisten seiner Mixer, um die süßen Fruchtaromen voll zur Geltung kommen zu lassen.

Only the best is good enough

Das FEVER-TREE Raspberry & Rhubarb Tonic ist die größte Produktneuheit seit der Markteinführung von Premium Tonics von FEVER-TREE in Österreich vor 9 Jahren. Seit jeher appelliert die aus London stammende Marke, die mittlerweile in über 80 Ländern vertreten ist: „If ¾ of your drink is the mixer, mix it with the best“. Dass für den pinken Neuzugang am Mixer-Himmel ausschließlich in Qualität und Geschmack qualitativ außergewöhnliche Zutaten und natürliche Aromen zum Einsatz kommen, ist für FEVER-TREE ein Selbstverständnis. Am Donnerstag wurde das neue Pink Tonic bei einem digitalen Launch-Event vorgestellt. Die bekannte Influencerin Christl Clear, Barkeeper Ferenc Haraszti und Fever-Tree Regional Director Markus Pichler luden zu virtuellen Drinks und plauderten in entspannter Runde über den einzigartigen Geschmack des Raspberry & Rhubarb Tonic.

16. 3. 2021 / gab