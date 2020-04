Gekommen, um zu bleiben. Die Corona-Pandemie hinterlässt auch bei der Wiener WIESN ihre Spuren. Im 10. Jubiläumsjahr wird Österreichs größtes Brauchtumsfest daher digital stattfinden. WIESN-Fans aus ganz Europa können dann im Herbst via diverser Social Media Formate und mit ihrer eigenen Webcam zusammen feiern. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer 400.000 Gäste stehen für uns immer an erster Stelle. Als Veranstalter haben wir eine weitreichende Verantwortung und folgen deshalb den notwendigen Empfehlungen von Experten und der Bundesregierung. Wir sind gezwungen, rund 200 Einzel-Musik-Konzerte und 900 Stunden live Musikprogramm abzusagen. Die Wiener WIESEN wird daher dieses Jahr zu einem digitalen Event“, so der Eigentümer und Geschäftsführer, Christian Feldhofer. Damit die erste „digitale WIESN“ der Welt trotzdem zu einem geselligen Fest für die ganze Familie wird, setzen die Veranstalter auf zahlreiche technische Innovationen, die sich gerade in Ausarbeitung befinden. „Auch bei der digitalen WIESN feiert keiner allein, sondern alle gemeinsam! Die Auftritte ausgewählter Künstler werden über verschiedene Kanäle live übertragen. Weiters können WIESN-Fans unter dem Hashtag #dahoam via Webcam mit Brauchtumsfans aus ganz Europa live in Verbindung treten“, so Feldhofer.

Die „WIESN #dahoam Box“

Auch für das leibliche Wohl vor den Geräten ist selbstverständlich gesorgt. „Wir arbeiten gerade intensiv an der WIESN #dahoam Box, gefüllt mit dem original Wiesn Maß-Glas, mit Bier, Aufstrichen, Brot, WIESN-Würstel, Senf und Kren u.v.m., damit unser treues Stammpublikum und unsere Fans auch zu Hause einen zünftigen Wiesn-Abend #dahoam feiern können. Feldhofer: „Besondere Zeiten brauchen besondere Ideen. Ich bin überzeugt, dass wir es als Gemeinschaft schaffen, gestärkt aus dieser Krise herauszukommen und zur sozialen Normalität zurückzukehren. Dann werden wir das 10jährige Jubiläum der Wiener WIESN in geplanter Form 2021 gemeinsam feiern können. Die ,digitale WIESN` und die WIESN #dahoam Box sollen nicht nur die Wartezeit verkürzen, sie sind auch wichtige Schritte in Richtung Normalität und Gemeinsamkeit in besonderen Zeiten“, so Feldhofer.

Wiener WIESN: Brauchtumsfest mit Tradition

München hat seine Wiesn, Wien hat seine Kaiserwiese: Seit 2009 lockt das größte Brauchtumsfest jährlich über 400.000 Gäste und 200 Einzel-Musik-Konzerte aus dem In- und Ausland mit 900 Stunden Live-Programm in den Wiener Prater, um der Bevölkerung österreichisches Brauchtum wieder näherzubringen. „Gerade in einer globalisierten Zeit benötigen die Menschen wieder mehr Regionalität und Heimatverwurzelung“, erläutert Christian Feldhofer die Idee hinter der Wiener WIESN. Jede Altersgruppe findet hier etwas nach ihrer Fasson. Alt und Jung, Groß und Klein, Gemütlichen und Partytigern wird das Urige, das Echte, kurzum die heimischen Traditionen nähergebracht. Feldhofer: „Hier kommt man in den Genuss typisch österreichischen Brauchtums, typisch österreichischer Musik und typisch österreichischer Schmankerln!“

www.wienerwiesnfest.at

24. 4. 2020 / gab