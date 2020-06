Culinarius: Konzept nun auch für die Barszene

Ende Mai startete Culinarius die Reopening Woche der Wiener Restaurants, die ein voller Erfolg war. Mehr als 8.000 Gäste besuchten die Reopening Woche und ließen sich von zahlreichen Spitzenrestaurants verköstigen. Mit Hilfe dieser Kampagne konnten für die teilnehmenden Restaurants mehr als 400.000 Euro Umsatz generiert werden. Aufgrund der positiven Wirkung dieser Kampagne hat Culinarius beschlossen das Konzept für die Wiener Barszene zu übernehmen, da diese auch in den letzten Monaten stark unter den Folgen der Pandemie gelitten hat.

Wiens top Bars zelebrieren ihre Wiederauferstehung

Unter dem Motto „Gemeinsam aus der Krise“ startet Culinarius, Veranstalter der beliebten Wiener Restaurantwoche, von 29. Juni 2020 bis 5. Juli 2020 die „Bar Reopening Woche“. Der offizielle Reservierungsstart ist am 17. Juni. Die Aktion hat das Ziel, die Kunden mit einem einzigartigen Angebot, den Besuch in Wiens top Bars schmackhaft zu machen und die teilnehmenden Bars mit Gästen zu füllen.

House of Suntory Reopening Barkarte

Für die Wiener Bar Reopening Woche haben die teilnehmenden Bars jeweils eine individuelle Getränkekarte kreiert, die House of Suntory Reopening Barkarte. Die besten Barkeeper der Stadt haben sich dafür spezielle Signature Drinks ausgedacht, die exklusiv in der Bar Reopening Woche gustiert werden können. Als Bonus gibt es für die Gäste ein einzigartiges Angebot: Sie erhalten 2 Drinks zum Preis von einem. Die Gäste der Bar Reopening Woche haben somit die einmalige Gelegenheit, eine Woche lang die besten Bars in Wien zu Sonderkonditionen zu erkunden.

Die besten Bars der Stadt

Die Reopening Woche soll die Gäste mobilisieren erneut ihre Lieblingsbars zu besuchen. Unter den teilnehmenden Bars befinden sich die besten Bars der Stadt, unter anderem Nightfly´s American Bar, DINO´s Apothecary Bar, Hammond Bar, Josef Bar, Sign Lounge, Truth and Dare, Tür 7, Flatschers und das neue Flatschers Margareten.

Alle teilnehmenden Bars und Getränkekarten finden Sie auch unter: https://gastronews.wien/club/genusswochen/barwoche/

Reservierungen sind ausschließlich online auf der Website möglich.

18. 6. 2020 / gab