„Der Unmut bei den Wirten ist enorm. Es ist schwer vorstellbar, dass die geplanten Corona-Gästelisten in irgendeiner Weise einen vernünftigen Beitrag zur Bekämpfung der Coronakrise leisten. Was gut gemeint ist, führt am Ende zu einem nicht effektiven Zettel-Chaos. Das zeigen uns auch Erfahrungsberichte aus Deutschland und der Schweiz,“ so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Darüber hinaus braucht es dringend eine Präzisierung, welche Betriebe gemeint sind. Hier ist der Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums viel zu schwammig und umfasst je nach Auslegung alle Unternehmen.

Corona-App könnte eine Lösung sein



„Vernünftiger wäre es, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und mittels Handy-App Gäste zu erfassen. Mit dem derzeitig vorliegen Entwurf werden Gastronomen zu Hilfssherriffs eines bürokratischen Monsters. Ich hoffe, dass BM Anschober sich die Kritik aus der Gastronomie zu Herzen nimmt und einen ausgereifteren Entwurf vorlegt. Der derzeitige ist nicht umsetzbar“, so Egger abschließend.

27. 8. 2020 / gab / ots