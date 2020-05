Conrad Seidl präsentiert „Bier Guide 2020“

Auf nichts haben sich viele österreichischen Bierfreunde in den vergangenen 70 Tagen so sehr gefreut wie auf das Aufsperren der Lokale, in denen man ein gepflegtes Bier genießen kann. Jetzt geht es für viele Gäste darum, den versäumten Genuss nachzuholen – und der Bier Guide 2020 versucht, wie schon in den vergangenen 20 Jahren, den Gästen den Weg zu jenen Gastronomiebetrieben zu weisen, wo sie verlässlich Biergenuss finden können.

„Das Angebot ist nach dem Neustart der Gastronomie im Frühjahr 2020 besser als je zuvor: Überall hat die Brauwirtschaft frische Fässer an frisch gereinigte Bierleitungen geliefert – und überall gibt es motivierte Gastronomen, die die Bierfreunde willkommen heißen und ihnen Bier in der ersehnten Qualität anbieten“, hält Bierpapst Conrad Seid in einer Aussendung fest.

Der Bierpapst rät, es sich nicht verdrießen zu lassen: Es mag ja ungewohnt sein, dass man in den nächsten Wochen eine Maske aufsetzen muss, wenn man auf ein Bier geht. Es mag ungewohnt sein, dass man das freundliche Lächeln der Kellnerinnen und Kellner hinter deren Maske nur erahnen kann. Und erst recht ungewohnt sei es, dass man sein Bier am Tisch trinken muss und nicht an der Bar stehen darf. Seidl: „Das alles mindert nicht um den Genuss – den Biergenuss, wie wir ihn in den vergangenen zwei Monaten so schmerzlich vermissen mussten. Der Bier Guide 2020 widmet sich genau diesem Thema: Dem Genuss von Bier in der österreichischen Gastronomie.“

Der Bierpapst listet im Bier Guide 2020 auf 434 Seiten:

Mehr als 1.100 Adressen von Bierlokalen,

in denen man unter insgesamt rund 5.300 Bierangeboten wählen kann auf.

Dazu gibt er einen Überblick über alle Besichtigungsprogramme der österreichischen Bierszene.

Neu ist, dass es zum Bier Guide einen Newsletter gibt, mit dem Conrad Seidl und sein Team auch Zwischendurch über Neuerungen in der Bierszene berichten. Bestellen kann man diesen Newsletter unter: https://medianet.at/news/newsletter/

Die Top-Bierlokale

Der „Bier Guide 2020 will Biertrinkern dazu verhelfen, Biergenießer zu werden – mit besten Empfehlungen aus allen Bundesländern. Und das sind die Top-Empfehlungen 2020:

Burgenland – Chilli Lounge, Oberwart

Kärnten – Mc Mullen’s, Villach

NÖ – Mahlzig, Herzogenburg

OÖ – Bierhotel Ranklleiten, Pettenbach

Salzburg – Stofflerwirt, St.Michael im Lungau

Steiermark – The Thirsty Heart, Graz

Tirol – Penzinghof, Oberndorf

Vorarlberg – Hotel Gotthard/Omesbräu, Lech

Wien – Hefenbrüder, Wien VI

Bierinitiative des Jahres – GeBiergsweg Gaming

Mikrobrauerei des Jahres – Kaltenhauser Botschaft, Wien XV

Biergeschäft des Jahres – Stiegl Getränkeshop, Salzburg

Biergarten des Jahres – Stöckl im Park, Wien III

Conrad Seidls Bier Guide 2020: 434 Seiten, 25.000 Stück, 14,90 Euro, ISBN: 978-3-903254-27-5, medianet Verlag GmbH

