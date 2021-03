China Kitchen mitten in Wien

Der Naschmarkt ist mit rund 120 Ständen und Lokalen der bekannteste Markt Wiens. So bunt wie sein Angebot an Obst, Gemüse, Fisch und Gewürzen ist auch die Auswahl an Restaurants in der Umgebung. Eines davon ist das China Kitchen (ehemalige No. 27), in dem Meisterkoch Fa Jun Zhang alle Facetten der chinesischen Küche vereint. Er stellt seine langjährige Erfahrung, die er in gehobenen Küchen Pekings gesammelt hat, unter Beweis und überrascht mit einzigartigen Aromen und chinesischen Delikatessen, die nur wahren China-Kennern ein Begriff sind. Unter den erlesenen Spezialitäten seiner Speisekarte ist für jeden Geschmack etwas dabei, während für Mutige auch eine Reihe von Innereien und besonders scharfen Köstlichkeiten angeboten werden.

Facettenreicher Genuss für alle Sinne

Neben den scharfen Geschmacksnoten, für die die Sichuan-Küche bekannt ist, vereint der Meisterkoch auch süße und saure Aromen mit verschiedensten Zubereitungstechniken, um seinen Gästen ein vielfältiges Angebot zu bieten. Darunter eine große Auswahl an warmen und kalten Vorspeisen, die sich perfekt zum Teilen eignen. Hier findet man beispielsweise Dan Dan Nudeln, Dim Sum, Seetang Röllchen und marinierten Blattspinat. Wagemutige Gäste können geschnetzelte Rindskutteln oder tausend-Schichten-Schweineohren probieren. Fa Jun Zhang nimmt seine Gäste mit den würzigen Sichuan-Spezialitäten auf eine kulinarische Reise in den Westen Chinas mit. Aufgrund der aktuellen Situation muss das China Kitchen weiterhin geschlossen bleiben. Fans der Sichuan-Küche müssen jedoch nicht auf die Spezialitäten verzichten. Das beliebte Restaurant hat täglich für die Abholung und Lieferung geöffnet. Mehr Information: www.chinakitchen-vienna.at

10. 3. 2021 / gab